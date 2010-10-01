Народный депутат Украины, лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК выступает за реальную автономию Крыма.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Симферополе, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что Крымом “должны руководить люди, которые здесь живут, понимают проблемы полуострова и знают, как их решить, а не назначенные из центра лица”. «В Партии регионов сложилось такое ощущение, что почти все регионы - колониальные территории Донбасса. Крым - не часть территории Донецкой области. Я за то, чтобы Крымом управляли крымчане», - отметил лидер «Фронта Змін».

Он также считает необходимым учреждение в правительстве Украины отдельной должности вице-премьер-министра по вопросам Автономной Республики Крым. По словам А.ЯЦЕНЮКА, он еще раньше выступал с этим предложением, но тогда “в центре решили: зачем поднимать статус АРК, если можно отправить товарищей из соседней области руководить Крымом».

А.ЯЦЕНЮК считает, что еще одним шагом к «реальной автономии может стать предоставление Крыму права вводить местные налоги и сборы». Он напомнил, что когда был министром экономики Крыма, добился включения в госбюджет Украины на 2003 год статьи, разрешающей Верховной Раде Крыма вводить местные налоги и сборы. «Все законопроекты, которые сегодня вносятся, направлены на одно: на перевод Крыма из автономного статуса в, фактически, областной», - подчеркнул лидер партии “Фронта Змін”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что нынешняя власть реальных полномочий Крыму давать не собирается. «Это общая концепция Президента ЯНУКОВИЧА и Партии регионов: все нужно контролировать из одного кабинета - кабинета Президента: от руководителя сельсовета и до председателя Совета министров Крыма”, - добавил он. По его А.ЯЦЕНЮКА, “автономия никак не входит в концепцию действующей власти, автономия в том виде, когда она самостоятельно принимает решение о развитии, бюджете, налоговых сборах, инвестиционных проектах”. Он считает, что Партия регионов “движется к тому, чтобы от автономии остались только название, герб, гимн, флаг, а остальное передали в управление центральной власти».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что задача «Фронта Змін» - привести в местные советы Крыма “качественно новых людей, которые хорошо понимают проблемы полуострова и знают, как их можно и необходимо решать”. Он добавил, что не ждет “легкой избирательной кампании”, поскольку Партия регионов все будет делать для того, чтобы «Фронт Змін» «не набрал больше, чем 2,99%, - то есть не преодолел проходной барьер в парламент Крыма». «Ситуация здесь крайне сложная, потому что Партия регионов, в принципе, контролирует и административную, и финансовую отрасли автономии и проводит работу с нашими активистами, принуждая их либо выйти из списка, либо оставить работу на госслужбе”, - сказал А.ЯЦЕНЮК. При этом он выразил убеждение, что Партия регионов “никогда не сможет проконтролировать умы крымчан”.

“На этих выборах в местные советы Крыма должны прийти люди, которые непосредственно представляют интересы жителей полуострова, понимают и чувствуют Крым», - добавил А.ЯЦЕНЮК.