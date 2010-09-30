УНП: власть массово завозит в Крым "членов избиркомов" и "избирателей"

В Крымской организации Украинской народной партии заявляют, что под выборы в АРК массово завозится электорат из восточных областей Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Крымской организации УНП, к такому вывода пришел председатель организации УНП Олег ФОМУШКИН, комментируя ситуацию в пгт Ливадия (Большая Ялта), где “члены избирательной комиссии, завезенные из Макеевки, с целью стать «крымскими» накануне выдвижения их кандидатур для участия в работе избиркома, в 2-дневной срок прописались на территории сельсовета, причем семь из них — в одном доме”.

По словам председателя Крымской организации УНП, «в Крыму «партия власти», сформировав территориальные избирательные комиссии «под себя», заодно готовит себе нужный электорат: массово завозит «макеевских» и «донецких» и оперативно прописывает их в автономии».

Также, как предположил О.ФОМУШКИН, власть готовит ликвидацию поселковых советов в Крыму. Экспериментальной территорией, по его словам, может стать Большая Алушта.

«Причина этого та же, что в Киеве и Харькове - райсоветы мешают полному захвату власти макеевскими представителями Партии регионов, - отметил председатель Крымской организации УНП. - К тому же, ликвидация сложной системы местной власти облегчит процесс захвата земель».

Он прогнозирует, что, «для того чтобы крымчане не обвинили «партию власти» в нарушении избирательных прав граждан, советы планируется, скорее всего, убрать сразу после выборов».