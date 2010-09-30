В БЮТ считают, что Макаренко и Диденко «назначили виновными»

Народный депутат от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО считает, что экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО и бывшего первого заместителя председателя НАК "Нафтогаз Украины" Игоря ДИДЕНКО “назначили виновными для того, чтобы отвлечь внимание общества от договоренностей «РосУкрЭнерго» и НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитраже”.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня во время круглого стола в Институте Горшенина.

С.ВЛАСЕНКО отметил, что эта ситуация является абсолютно очевидной. «Ситуация по рассмотрению дела в Торговой палате Стокгольмского арбитража была использована для достижения личных выгод», - сказал он.

По словам С.ВЛАСЕНКО, это нельзя назвать судом в полном смысле слова, поскольку фактически Стокгольмский арбитраж по сути лишь подтвердил своим решением мировое соглашение между «Нафтогазом» и «РосУкрЭнерго», причем «Нафтогаз» признал то, что незаконно отобрал газ у «РосУкрЭнерго».

«И в Украине продолжается фарс по этому вопросу: обращается в засекреченном режиме «РосУкрЭнерго» в Шевченковский районный суд, туда никого не допускают, а «Нафтогаз» молчит, как в рот воды набрал», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он считает, что все эти события направлены лишь на одно – отвлечь внимание общества от того, что «Нафтогаз» фактически согласился отдать 11 млрд. кубометров природного газа «РосУкрЭнерго». «Все это делается для того, чтобы обществу было непонятно, что происходит», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он в очередной раз повторил, что А.МАКАРЕНКО, И.ДИДЕНКО и других “просто назначили виновными”.

Депутат напомнил, что год назад СБУ уже открывала против И.ДИДЕНКО аналогичное уголовное дело, и ему инкриминировали присвоение, а теперь изменили формулировку на «хищение», однако суть дела осталась неизменной. При этом он обратил внимание на то, что тогда суд признал неправомерным открытие такого уголовного дела, не нашел состава преступления в действиях И.ДИДЕНКО и дело было закрыто.

С.ВЛАСЕНКО отметил, что И.ДИДЕНКО обращал внимание СБУ на то, что это дело уже было предметом рассмотрения суда. «Он сказал: Уважаемые, это дело уже рассматривалось в суде. На что мудрые следователи отметили, что «мы тогда рассматривали по присвоению, а теперь тебе инкриминируют растрату, поэтому, уважаемый друг, иди, пожалуйста, в тюрьму», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 марта 2009 года СБУ возбудила уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более чем 6 млрд. кубометров газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО. Его освободили из-под стражи 6 марта.

Тогда И.ДИДЕНКО обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в Шевченковском райсуде Киева, который своим постановлением прекратил следственные действия и назначил судебное заседание по жалобе.

Позже Шевченковский райсуд Киева признал незаконными отдельные действия СБУ и отменил постановление СБУ о возбуждении уголовного дела относительно растаможивания 11 млрд. кубометров газа.

По делу “РосУкрЭнерго” под стражей с лета 2010 года находятся И.ДИДЕНКО и А.МАКАРЕНКО.

А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня в рамках расследования уголовного дела о причинении вреда Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже. Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РосУкрЭнерго”. Относительно А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".

9 июля СБУ задержала И.ДИДЕНКО в рамках уголовного дела относительно него по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.