Янукович говорит, что Бродский не понимает, сколько «уже врагов нажили»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что противодействие со стороны чиновников является главной причиной неудовлетворительного продвижения реформ в государстве, в частности, в сфере упрощения государственной регуляторной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил время заседания Комитета по экономическим реформам.

«Причины неудовлетворительных темпов реформ для меня вполне очевидны. Во-первых, сопротивление чиновников любым реформам и крайне неудовлетворительная исполнительная дисциплина», - отметил глава государства.

По его словам, выполнение каждого из принятых законов в сфере предпринимательства сталкивается с тремя стадиями противодействия. «Сопротивление при подготовке. Я смотрю, на меня так внимательно смотрит БРОДСКИЙ (председатель Госкомпредпринимательства – УНИАН). Вы себе не представляете, сколько за короткое время вы себе уже врагов нажили. Мы немножко оберегаем от этой информации…», - заметил В.Янукович, уточнив, что этими врагами являются чиновники, «у которых вы, как говорят, хлеб отнимаете».

«Потому что карманы у них за много лет выросли, знаете, до пят», - заявил Президент.

По его словам, «вся чиновничья машина противостоит либерализации и рыночным реформам».