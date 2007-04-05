В Киев привезли еще 6 тысяч сторонников Януковича

Еще почти 6 тыс. человек прибыло сегодня в Киев для участия в акциях протеста против роспуска парламента.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД в г. Киеве, по состоянию на 7.30 в Киев прибыло 66 автобусов из Донецка, Харькова, Львова, Запорожья, Артемовска, Хмельницкого, Ривного, Одессы, Кировограда, Николаева, Мелитополя, Тернополя, Луцка, Мариуполя. Общее количество людей, прибывших автобусами, составляет 2100 человек.

Кроме того, утром в Киев прибыло 5 поездов с участниками массовых акций: два из Харькова, один из Донецка, по одному из Дебальцева и Симферополя. Общее количество лиц, приехавших этими поездами, - 3750.

Кроме того, в ЦОС отметили, что в центре Киева на сегодня насчитывается 506 палаток участников акций. Больше всего их установлено в Мариинском парке (216) и Городском саду (162). Количество сотрудников милиции для охраны общественного порядка в связи с увеличением количества участников акции остается таким, которое было задействовано для охраны общественного порядка в прошлые выходные, то есть 6 тыс. человек, включая резерв.