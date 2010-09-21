Аваков заявляет, что за ним постоянно следят

Председатель Харьковской областной организации ВО «Батькивщина», экс-губернатор Арсен АВАКОВ заявляет, что за ним следят сотрудники Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.АВАКОВ сегодня сказал журналистам.

По его словам, возле его офиса в центре Харькова "постоянно дежурит автомобиль с людьми в штатском, а когда к ним подходят журналисты с камерой и микрофоном, они быстро исчезают".

Также А.АВАКОВ утверждает, что прослушиваются его телефоны, телефоны его жены и сына.

"Я регулярно пишу письма в Службу безопасности и спрашиваю, почему меня слушают. Приходят отписки, что прослушивание не ведется", - заметил он. Впрочем, добавил А.АВАКОВ, "есть достаточно честных людей, поэтому я имею абсолютно противоположную информацию".