Сотрудничество в процессе выборов добавит авторитета Януковичу

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА считает, что сотрудничество Президента Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА в избирательном процессе, обеспечение стабильного развития страны даст позитивный сигнал как внутри Украины, так и внешнему миру.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом В.БАЛОГА сказал, комментируя результаты сегодняшней встречи Президента и премьера.

“Безусловно, такой подход только добавит авторитета В.ЯНУКОВИЧУ», - сказал В.БАЛОГА.

По его словам, сегодняшняя встреча Президента Украины с премьер-министром засвидетельствовала, что руководитель правительства все четче осознает новые реалии, в которых живет страна после роспуска Верховной Рады пятого созыва.

В.БАЛОГА, который присутствовал во время продолжительного разговора В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА, подчеркнул решительность главы государства добиться проведения в Украине внеочередных парламентских выборов. «Президент не отменит свой Указ о досрочном прекращении полномочий этой Верховной Рады. Руководитель правительства как государственный деятель не может не понимать, что решение главы государства окончательное и подлежит обязательному выполнению. Поэтому премьер-министру следует смотреть в будущее и сосредоточиться на подготовке страны к выборам», - считает глава Секретариата Президента.

По его мнению, практические шаги В.ЯНУКОВИЧА уже на днях покажут обществу, или “он станет в один ряд с нарушителями Конституции, или займет государственническую позицию и будет руководствоваться законом, а не политической целесообразностью или чужими эмоциями”.

«И Президент, и премьер-министр едины в необходимости гарантировать законный и мирный способ выхода из политического кризиса. Судя по словам, сказанным В.ЯНУКОВИЧЕМ на встрече с В.ЮЩЕНКО, он хорошо понимает и свою ответственность за конечный результат нынешней ситуации в государстве», – отметил глава Секретариата Президента.

«Ведущие политические силы уже начали подготовку к выборам, что бы там кто ни говорил. Это касается и Партии регионов. Ее лидеру В.ЯНУКОВИЧУ стоит как можно быстрее сбросить с себя груз политических обязательств из недавней истории и открыто войти в избирательный процесс. Другого пути нет», - подчеркнул В.БАЛОГА.