Кабмин Азарова одобрил Налоговый кодекс - у Януковича недовольны

Правительство на сегодняшнем заседании одобрило проект Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

По ее словам, проект Налогового кодекса может быть внесен в Верховную Раду на следующей неделе, однако на сегодня его необходимо доработать.

«Работа продолжается. Я считаю, что его (проект Налогового кодекса - УНИАН) еще нужно почистить. Это связано прежде всего с процедурами администрирования, защитой прав налогоплательщиков», - сказала И.АКИМОВА.

По ее словам, все правила налогообложения, в частности все справки и база расчетов, должны быть заложены в законе.

«Нельзя оставлять часть для решения Кабинетом министров, потому что по Конституции налог, его расчет и администрирование определяются только законом», - отметила замглавы Администрации Президента.

Справка УНИАН. 17 июня с.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа с.г. откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовом курьере» для всенародного обсуждения.

3 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ представил доработанный проект Налогового кодекса.

7 сентября Верховная Рада Украины отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта Налогового кодекса. ВР поручила Кабинету министров Украины безотлагательно подать в парламент новый проект Налогового кодекса Украины с учетом результатов всенародного обсуждения. Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО выразил уверенность, что через 10 дней Кабмин представит окончательный вариант нового проекта Налогового кодекса.