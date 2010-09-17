На Волыни пройдет международный слет партизанов и подпольщиков

На Волыни в День партизанской славы 22 сентября состоится международный слет партизанов и подпольщиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской облгосадминистрации, празднования будут проходить в урочище Лопатень Киверцевского района.

По данным организаторов, на Волынь прибудут делегаций из Российской Федерации, Республики Беларусь и из всех регионов Украины. Они примут участие в слете и в мероприятиях по увековечению памяти погибших партизанов и подпольщиков.

Рабочая группа во главе с заместителем председателя облгосадминистрации Александром КУРИЛЮКОМ осуществила поездку в урочище Лопатень, во время которой осмотрела состояние захоронений, мемориальных комплексов, скульптурных, архитектурных и других сооружений и объектов, которые увековечивают память об участниках подпольно-партизанского движения, памятных знаков "Область партизанской славы". А.КУРИЛЮК дал соответствующие поручения о проведении текущих ремонтных работ.

*** Открытие мемориального комплекса «Партизанская слава» с памятником, музеем, восстановленными партизанскими землянками состоялось в урочище Лопатень в 1967 года на месте стоянки в октябре-ноябре 1943 года спецотряда «Победители» Героя Советского Союза Дмитрия Медведева. Автор проекта комплекса - народный художник Украины, скульптор Я.Чайка.