У Кравченко не было личных причин "заказывать" Гонгадзе

Народный депутат Украины (фракция НУ-НС), председатель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО не верит выводам прокуратуры по "делу Гонгадзе" и считает это дело незавершенным.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью УНИАН.

"У покойного министра МВД Юрия Кравченко не было никаких мотивов лично отдавать приказ убивать Гонгадзе", - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Депутат убежден, что такой приказ отдал кто-то другой. "Приказ может быть отдан в любой форме. Можно сказать: взять эту высоту! А можно сказать: сынок, сделай это. Поэтому высказанное в любой форме желание командира, это - приказ. Я думаю, что так же кто-то приказал или попросил это сделать Ю.Кравченко. Ответ на этот вопрос мы не получили", - подчеркнул председатель комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны.

А.ГРИЦЕНКО также не верит в самоубийство Ю.Кравченко. "Он (Ю.Кравченко) сделал два выстрела в одну голову разнокалиберным оружием, и это ставит еще больше вопросов", - отметил депутат.

По его мнению, без честного ответа на вопрос, кто заказал убийство журналиста, Украина не будет иметь будущего. "Пока мы не дадим честный ответ, кто заказал Гонгадзе - после того, как десять лет тело этого молодого человека не было похоронено по-христиански, - Украина останется проклятой территорией и не будет иметь, по крайней мере, морального будущего. Если мы хотим иметь будущее, мы должны его (это дело - УНИАН) честно завершить", - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Полный текст интервью депутата вскоре будет опубликован на сайте УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября пресс-служба Генпрокуратуры заявила, что досудебное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего генерала милиции Алексея ПУКАЧА в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе завершается.

По данным ГПУ, следствием установлено, что заказчиком этого преступления был погибший Ю.Кравченко.