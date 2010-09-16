В школе распылили газовую смесь из баллончика: пострадали 32 ученика

Вчера в 12.11 в Ромнах Сумской области в холле общеобразовательной школы № 4 неизвестный распылил неустановленную газовую смесь из баллончика для самозащиты.

В результате происшествия 32 ученика с жалобами на плохое самочувствие были направлены на обследование в городскую больницу, и после обследования отпущены домой, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

Сотрудники городской СЭС и химико-радиометрической лаборатории МЧС провели анализы воздуха, в котором вредные вещества не были выявлены.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Сумской области.