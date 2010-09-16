В школе распылили газовую смесь из баллончика: пострадали 32 ученика
08:57, 16 сентября 2010Политика
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Вчера в 12.11 в Ромнах Сумской области в холле общеобразовательной школы № 4 неизвестный распылил неустановленную газовую смесь из баллончика для самозащиты.
В результате происшествия 32 ученика с жалобами на плохое самочувствие были направлены на обследование в городскую больницу, и после обследования отпущены домой, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.
Сотрудники городской СЭС и химико-радиометрической лаборатории МЧС провели анализы воздуха, в котором вредные вещества не были выявлены.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Сумской области.
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