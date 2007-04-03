ВР запретила НБУ любым способом финансировать досрочные выборы

Верховная Рада Украины приняла постановление «О некоторых мерах по предотвращению нарушений конституционного строя и обеспечении невмешательства НБУ в действия, угрожающие конституционному правопорядку».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 252 из 255 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

В постановлении отмечено, что с целью обеспечения конституционного правопорядка и общественного спокойствия в государстве временно, до принятия решения Конституционного Суда по указу Президента Украины о роспуске парламента, запрещается Национальному банку Украины и его должностным лицам «каким-либо способом принимать участие в обеспечении финансирования мероприятий, предусмотренных этим указом».

Данное постановление вступает в силу с момента ее принятия.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО 2 апреля подписал указ о прекращении полномочий парламента. Согласно документу, внеочередные выборы в ВР состоятся 27 мая.

Верховная Рада в тот же день приняла постановление, в котором заявила об отсутствии у Президента правовых оснований для роспуска парламента, а Кабинет Министров ночью принял постановление, которым решил подчиняться только парламенту.