Азаров говорит, что жестко прекратит «дерегуляцию здравого смысла»

Виновные в пищевом отравлении детей в Евпаторийской школе будут нести уголовную ответственность

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ, открывая сегодня заседание Кабинета министров Украины.

Он отметил, что предыдущая власть не уделяла достаточного внимания обеспечению здравоохранения Украины. «А теперь мы имеем ситуацию, когда, например, качество питания наших детей на длительное время выпадает с поля зрения соответствующих контролирующих органов. Отравление 67 детей в Евпатории выявило хроническое опасное состояние дел в этой системе», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что лично занимался этим несчастным случаем. Н.АЗАРОВ выразил обеспокоенность тем, что санэпидемстанция имеет право проверять пищеблоки в школах только один раз в год. «Скажите, коллеги, скажите, уважаемые журналисты, для кого из вас это было бы гарантией безопасности ваших детей?», - спросил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что руководство школ не требует от персонала пищеблоков подтверждения их профессиональной подготовки и не выставляет квалификационных требований, а также ежегодных медицинских осмотров. «Продукты не проверяют, условия их хранения тоже. От фирмы, с которой заключают контракт на питание детей, ничего не требуют. Все это ничто иное, как дерегуляция здравого смысла и ответственности за здоровье детей. И это не единичный случай - уже создается система. Конкретные виновники отравления детей, безусловно, будут нести наказание, уголовное дело расследуется», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его мнению, необходимо жестко прекратить «дерегуляцию здравого смысла». По его словам, улучшение условий для ведения бизнеса является принципиальным курсом правительства, но нельзя ослаблять контроль за теми сферами, которые непосредственно влияют на здоровье людей.

Как сообщал УНИАН, 10-12 сентября были госпитализированы 67 детей, которые отравились в школе №12 в г. Евпатории.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних».

13 сентября министр здравоохранения Украины З.МЫТНИК поручил Департаменту организации санитарно-эпидемиологического надзора Минздравыа в недельный срок проверить пищеблоки всех учебных заведений государства.