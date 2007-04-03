Бокий прочел нардепам стишок ”Женился дурной и взял дурновату”

Народный депутат Украины, член фракции СПУ Иван БОКИЙ убежден в том, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО “сделал должностное преступление”, подписав указ о роспуске ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая с трибуны парламента.

«Он фактически изменил своему народу», - сказал И.БОКИЙ, добавив при этом, что не исключает, что Президент стал «заложником» оппозиции и, в частности, лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

В то же время, И.БОКИЙ отметил, что «слава Богу, что у нас есть 60-я статья, которая позволяет не выполнять этот преступный приказ».

По его убеждению, «оппозиция фактически взяла в плен» такой государственный институт, которым является Секретариат Президента.

В то же время, в своем выступлении И.БОКИЙ отметил, что, по его убеждению, в действиях Президента есть все основания, чтобы поставить под сомнение искренность Президента относительно его стремления в перестройке Украины.

В конце своего выступления И.БОКИЙ призвал В.Ющенко «отозвать, отменить свой Указ» (о роспуске парламента), а также обратился с призывом к КСУ стать на сторону Конституции, «на сторону народа».

В своем выступлении БОКИЙ прибегал к "поэтическим аналогиям" вроде "Женился дурной и взял дурновату. Не знали,что делать - подпалили хату..."

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО 2 апреля подписал Указ о досрочном прекращении полномочий парламента. Согласно документу, внеочередные выборы в ВР состоятся 27 мая 2007 года.

Верховная Рада Украины в тот же день приняла постановление, которым предусмотрено обратиться в Конституционный Суд с просьбой безотлагательно, не позже 5 дней после опубликования Указа Президента о прекращении полномочий парламента, проверить настоящий документ на соответствие Конституции.

Указ Президента Украины В.ЮЩЕНКО о роспуске парламента опубликован в специальном выпуске информационного бюллетеня “Офіційний вісник Президента України”, вышедшем из печати 2 апреля, в день подписания Указа главой государства.