Глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ предостерегает правительство от «шоковой терапии».

Об этом она заявила в прямом эфире программы Шустер Live на телеканале «Украина», сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что реформы можно проводить только в социальном диалоге с людьми.

По мнению главы парламентского комитета, в стране имитируются реформы, что приводит к дискредитации этого понятия. «Мы видим, что сейчас бизнес массово уходит в тень, потому что сомневается в адекватности и способности власти провести нужные реформы. А ведь недоверие - это самый страшный фактор», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она предостерегла правительство от попыток проводить болезненные реформы, которые резко ухудшат жизненный уровень людей. «Шоковую терапию можно было проводить 15-20 лет назад, когда у страны еще был большой потенциал, оставалась «жировая прослойка», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Сегодня, после кризиса, экономика ослаблена, поэтому реформы можно проводить только в социальном диалоге с людьми».

Глава Комитета Верховной Рады считает, что проводимые в стране реформы идут по пути увеличения коррупционной составляющей.

Обращаясь к вице-премьеру Сергею ТИГИПКО, Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила ему, как он два месяца рекламировал принятый в первом чтении проект Налогового кодекса, пока не понял, что еще немного, и предприниматели выйдут на улицы с вилами. «В результате реформы единого налога будут сокращены как минимум 250 тысяч рабочих мест. В Украине не будет существовать такого класса, как малый предприниматель, который организовал свою работу и создал несколько рабочих мест, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Это шок. Люди уже сейчас начинают уходить в тень, потому что боятся».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает ошибочными инициативы предоставить банкам возможность по упрощенной процедуре отбирать у людей, которые имеют задолженности по кредитам, имущество и жилье, а также выселять из квартир тех, кто не может вовремя оплачивать подорожавшие коммунальные платежи. «Отдают ли «псевдореформаторы» из правительства себе отчет, что таким образом люди окажутся на улице, и это вызовет социальный взрыв в обществе?», - задала риторический вопрос Н.КОРОЛЕВСКАЯ.