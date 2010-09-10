Литвин: судьи КС ушли в отставку из-за денег, а не политики

Отставки судей Конституционного Суда связаны с материальными вопросами, а не с политическими.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, отвечая на вопрос УНИАН, не является ли ситуация в Конституционном Суде своеобразной «зачисткой» суда перед принятием решения относительно политической реформы 2004 года.

В.ЛИТВИН отметил, что это никак не связано с представлением народных депутатов относительно нарушения процедуры при принятии изменений к Конституции Украины.

Он отметил, что «эта проблема имеет давние корни, некоторые судье КС поставили перед собой цель получить выходное пособие, а суммы это огромные, они могут измеряться шестью нулями, за отставку с должностей судей, которые они занимали ранее (речь идет о должностях, которые они занимали перед назначением их судьями КС - УНИАН)».

«Они фактически сами загнали себя в ловушку, их подвело стремление получить большое выходное денежное пособие», - добавил В.ЛИТВИН.

По его словам, в связи с этим «они фактически утратили право быть судьями КС».

Глава парламента отметил, что эта проблема возникла задолго до представления 252 народных депутатов относительно процедуры внесения изменений в Конституцию.

«Поэтому говорить о «зачистке» на сегодняшний момент с учетом этой ситуации нет абсолютно никаких оснований», - утверждает председатель ВР.

«Ну если люди захотели получить там сумму вот в сотни тысяч гривен выходного пособия, они выбрали свою судьбу и получили отставку», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд 9 сентября прекратил полномочия судей Ивана ДОМБРОВСКОГО, Ярославы МАЧУЖАК и Анатолия ДИДКИВСКОГО.

Еще ранее, 2 сентября, КС принял решение о прекращении полномочий судьи Вячеслава ДЖУНЯ.