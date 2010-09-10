Мелихова: только БЮТ оказал сопротивление захвату Киева

Лишь 12 депутатов Киевского городского совета проголосовали против уничтожения самоуправления в г. Киеве - против ликвидации районных советов г. Киева.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии председателя фракции «Блок Юлии Тимошенко» в Киевсовете Татьяны МЕЛИХОВОЙ.

«На сегодняшнем пленарном заседании мы увидели продолжение режиссуры Банковой, которая раньше реализовала свои планы в переформатировании Верховной Рады, а сегодняшней сессией продемонстрировала, что создала свое «тотальное большинство» - 95 депутатов – в Киевсовете. Эта сессия в Киевсовете фактически поставила крест на самоуправлении в Киеве, отобрала у киевлян право избираться и быть избранным. И только 12 депутатов, которые представляют партию «Батькивщина», оказывали сопротивление региональному большинству, заблокировали трибуну, но не смогли сорвать голосование», - рассказала лидер оппозиционеров Т.МЕЛИХОВА.

По ее словам, 95 депутатов из 107, зарегистрированных в зале, проголосовали за решение, которым были ликвидированы районные советы столицы, это - фракция Блока Черновецкого, Блока Кличко, Блока Литвина, Партия Регионов, ГАК, Блок Катеринчука и провластные «тушки».