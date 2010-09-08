Брат Кушнарева пробыл главой райадминистрации меньше 5 месяцев
20:03, 08 сентября 2010Политика
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Янукович не указал причин
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил брата Евгения Кушнарёва – Сергея – с должности председателя Краснокутской районной государственной администрации Харьковской области.
Об этом говорится в распоряжении В.ЯНУКОВИЧА от 8 сентября, текст которого обнародован на сайте главы государства.
Как сообщалось, 15 апреля Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ назначил С.КУШНАРЕВА председателем Краснокутской РГА Харьковской области.
В то же время в распоряжении не сообщается причина этого кадрового решения.
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