Брат Кушнарева пробыл главой райадминистрации меньше 5 месяцев

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил брата Евгения Кушнарёва – Сергея – с должности председателя Краснокутской районной государственной администрации Харьковской области.

Об этом говорится в распоряжении В.ЯНУКОВИЧА от 8 сентября, текст которого обнародован на сайте главы государства.

Как сообщалось, 15 апреля Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ назначил С.КУШНАРЕВА председателем Краснокутской РГА Харьковской области.

В то же время в распоряжении не сообщается причина этого кадрового решения.