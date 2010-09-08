Брат Кушнарева пробыл главой райадминистрации меньше 5 месяцев

20:03, 08 сентября 2010
Политика
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Янукович не указал причин

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил брата Евгения Кушнарёва – Сергея – с должности председателя Краснокутской районной государственной администрации Харьковской области.

Об этом говорится в распоряжении В.ЯНУКОВИЧА от 8 сентября, текст которого обнародован на сайте главы государства.

Как сообщалось, 15 апреля Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ назначил С.КУШНАРЕВА председателем Краснокутской РГА Харьковской области.

В то же время в распоряжении не сообщается причина этого кадрового решения.

 

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