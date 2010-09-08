Регионал уверен, что завтра в ВР будет лучше, чем сегодня

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что завтра Верховная Рада будет работать в привычном режиме и не будет никаких блокирований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

По его словам, позиция «БЮТ-Батькивщины» выглядит весьма странно, поскольку они сами не хотят работать по той повестке дня, которая ими сегодня же и сформирована.

«Завтра будет другой день, и повестку дня мы формируем, и мы будем работать», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

А.ЕФРЕМОВ также заметил, что в настоящее время не стоит говорить о необходимости введения моратория на то, чего вообще не существует, в частности, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и газ со стороны Кабинета Министров.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 сентября, фракция «БЮТ-Батькивщина» заблокировала трибуну и президиум парламента. Двери, ведущие в президиум парламента, заблокированы креслами. Депутаты от фракции заявили, что будут блокировать работу ВР, пока не будет принято позитивное решение о моратории на повышение тарифов на ЖКУ, повышение пенсионного возраста для женщин и тому подобное.

В 11.00 в Верховной Раде был объявлен перерыв до 11.30 по требованию фракций “Наша Украина – Народная самооборона” и "БЮТ-Батькивщина". Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН пригласил лидеров фракций на заседание по поиску компромисса.

В то же время он отметил, что «если мы не найдем понимания - заседание парламента сегодня будет закрыто».