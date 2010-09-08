Литвин пригрозил БЮТу и НУ-НСу, что вообще закроет заседание ВР
11:24, 08 сентября 2010Политика
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Если не прекратят блокировать
В Верховной Раде объявлен перерыв до 11.30 по требованию фракций “Наша Украина – Народная самооборона” и "БЮТ-Батькивщина".
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН пригласил лидеров фракций на заседание для поиска компромисса.
В то же время он отметил, что «если мы не найдем понимания, то сегодня заседание парламента будет закрыто».
На данное время фракция «БЮТ-Батькивщина» блокирует трибуну и президиум парламента. Двери, ведущие в президиум парламента, заблокированы креслами.
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