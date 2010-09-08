Балога планирует войти в тройку национальных лидеров

Партия «Единый Центр» планирует выдвинуть кандидатов на выборах в органы местного самоуправления в 90% советов всех уровней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера, находясь в Кировограде, сообщил журналистам один из лидеров партии Виктор БАЛОГА.

По его словам, «ЕЦ», в отличие от других политических сил, заботит приход к власти именно на местном уровне.

«100% охватить не сможем, а 90% - вполне реально. Проводится очень большая работа, чтобы выдвинуть кандидатов в депутаты от села в областной совет. Будем голосовать снизу вверх», - отметил В.БАЛОГА.

Он отметил, что динамика, с которой развивается партия, ее менеджмент позволяют претендовать на вхождение в тройку национальных лидеров по итогам голосования.

«Мы не бежим стометровку, а хотим играть долго. «Единый Центр» насчитывает 12 тысяч первичных партийных ячеек, и по уровню развития структуры занимает второе место после Партии Регионов. Это география всей Украины», - отметил политик.

На вопрос УНИАН, будет ли выдвигать В.БАЛОГА свою кандидатуру на местных выборах, он ответил утвердительно.

«Планирую баллотироваться в Закарпатский областной совет, не по мажоритарному округу, а по партийному списку. Думаю, мы сможем взять большинство», - подчеркнул он.