Доллар и евро на межбанке выросли

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9095/7,9190 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 7,9290/7,9385 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума – 7,9470/7,9620 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:30 Национальный банк Украины объявил о выходе на рынок с продажей валюты по курсу 7,9269 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2572/0,2575 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись – 0,2576/0,2579 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2580/0,2583 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,7850 рублей за доллар (+0,1250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар к 14:40 упали до 1,2744/1,2746 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1265/10,1405 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,1230/10,1375 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH повысились до 10,1365/10,1615 гн./евро.