Фракция БЮТ исключила Губского, Деньковича и Радовца

Фракция БЮТ исключила из своего состава трех народных депутатов: Богдана ГУБСКОГО, Ивана ДЕНЬКОВИЧА и Арнольда РАДОВЦА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, соответствующее решение было принято сегодня на заседании фракции.

Народные депутаты исключены из состава фракции за сотрудничество с действующей властью, которое было направлено на создание препятствий в участии партии ВО «Батькивщина» в местных выборах, отмечается в сообщении.

Как сообщил УНИАН источник в БЮТ, вопрос об исключении из фракции Б.ГУБСКОГО обсуждался отдельно. Было принято решение не только исключить его из фракции, но и освободить от должности заместителя лидера фракции и в дальнейшем исключить из партии на ближайшем съезде «Батькивщины». За соответствующее решение из 91 присутствующего депутата не проголосовали 13. В частности, среди них Сергей ОСЫКА, Павел КОСТЕНКО, Андрей ШЕВЧЕНКО, Виктор УКОЛОВ.

Собеседник агентства также сообщил, что фракция приняла решение об уточнении своего названия - отныне это будет название «фракция «БЮТ – Батькивщина».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 сентября, лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что ее политическая сила фактически лишена возможности принимать участие в местных выборах уже в четырех областях.

«Я могу сегодня констатировать, что в четырех областях наша политическая сила, по сути, выброшена из политического процесса. Мы не будем принимать участие, если не будет исправлена ситуация, в Харьковской, Киевской, Львовской и Луганской областях», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО объяснила, что в этих областях произошла смена руководителей областных организаций партии, и часть их членов исключена из партии за действия, не совместимые с идеологией «Батькивщины». При этом, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, органы юстиции не отдают новым председателям облорганизаций документы, которые подтверждают их полномочия в связи с соответствующими судебными решениями.

Лидер «Батькивщины» заявила, что суды вообще не имеют права рассматривать эти вопросы, поскольку они касаются исключительно внутрипартийной жизни.

Что касается Ивано-Франковской области, то, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, властными структурами проводятся псевдоконференции псевдоорганизациями «Батькивщины».