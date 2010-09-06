Депутат Бундестага: с такими методами Украина не приблизится к ЕС

Харьковских защитников деревьев, которые боролись за сохранение парка, поддерживают немецкие «зеленые», сообщает Deutsche Welle.

Депутат Бундестага от Партии зеленых Германии Виола фон КРАМОН посетила Украину по просьбе харьковской экологической группы «Печенеги» и «Зеленого фронта». Она выслушала рассказы очевидцев об уничтожении более чем двух тысяч деревьев вместо заявленных пятисот, о нарушении прав людей, задержании и избиении активистов, о признании узниками совести двух арестованных международной правозащитной организацией Amnesty International, а также о сомнительном обращении с останками немецких солдат и офицеров, которые были похоронены в этом парке во время войны.

В интервью Deutsche Welle В. фон КРАМОН заявила, что немецкие «зеленые» всегда очень критически относятся к уничтожению зеленых зон, но в случае Харькова речь идет вообще о возмутительном нарушении прав и свобод граждан со стороны местной власти: «Сегодня уже поздно что-либо делать, дорогая построена. Остается лишь очень критически поставить вопрос перед Украиной, считают ли должностные лица то, как была построена эта дорога, цивилизованной формой, и следует ли ожидать похожих случаев в будущем? С такими методами Украине будет очень тяжело приблизиться к членству в ЕС».

В. фон КРАМОН подчеркнула, что она еще раз внимательно проанализирует все материалы, связанные с вырубкой леса, и подготовит свои предложения для Бундестага и Европарламента. Харьковским экологам она пообещала всестороннюю поддержку от их немецких коллег.