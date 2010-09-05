"Как мертвому припарки": Донецкий облсовет открестился от цен на хлеб
Говорят, губернатору нужно заявление
Областной совет не может регулировать цену на хлеб, заявляет председатель Донецкого облсовета Андрей ШИШАЦКИЙ.
Об этом он сообщил вчера на пресс-конференции после окончания очередной сессии облсовета.
«В функциях областного совета нет функций регулирования цен. Областной совет, я вам прямо говорю, этим заниматься не может. А заниматься пустыми призывами – это не в моих правилах», - сказал А.ШИШАЦКИЙ, комментируя недавний рост цен в регионе на хлебобулочные изделия. При этом он добавил, что в этом вопросе нужна кропотливая и последовательная работа. «Тут нужна, я считаю, серьезная работа по цепочке, нужно сотрудничество с производителями хлеба», - отметил глава облсовета.
Он объяснил, что губернатор Анатолий БЛИЗНЮК и облгосадминистрация проводит определенную работу с производителями хлеба, «чтобы социальные сорта хлеба не дорожали».
«Губернатор настаивает на этом, и я его поддерживаю, если нужно – депутатский корпус какое-то примет заявление», - сказал А.ШИШАЦКИЙ. Но отметил: «Хотя заявление, я боюсь, будет как мертвому припарка… Надо реально смотреть, искать рычаги для того, чтобы каким-то образом, если мы хотим выполнить задачу - не дать подорожать социальным сортам хлеба, надо выяснить, сколько хлебопеки при этом повышении заработают и посмотреть, каким образом мы сможем компенсировать им затраты».
А.ШИШАЦКИЙ убежден, что, «если это можно сделать в каком-то законном порядке путем предоставления каких-то льгот по аренде на уровне области», надо это рассматривать и делать.
В то же время, глава облсовета подверг критике само понятие «социальные сора хлеба», отметив, что «не видел такого документа», где бы четко определялось, какие сорта хлеба являются социальными, а какие нет.
«Мое мнение – все это от лукавого. Социальные, не социальные сорта… хлеб он и есть хлеб. Кто-то ест черный, кто-то серый, кто-то с кунжутом… Все это игра слов, если быть откровенным», - сказал А.ШИШАЦКИЙ., добавив, что «так мы дойдем до того, что городская булочка, которая в моей молодости стоила 9 копеек, - для избранных».