"Как мертвому припарки": Донецкий облсовет открестился от цен на хлеб

Областной совет не может регулировать цену на хлеб, заявляет председатель Донецкого облсовета Андрей ШИШАЦКИЙ.

Об этом он сообщил вчера на пресс-конференции после окончания очередной сессии облсовета.

«В функциях областного совета нет функций регулирования цен. Областной совет, я вам прямо говорю, этим заниматься не может. А заниматься пустыми призывами – это не в моих правилах», - сказал А.ШИШАЦКИЙ, комментируя недавний рост цен в регионе на хлебобулочные изделия. При этом он добавил, что в этом вопросе нужна кропотливая и последовательная работа. «Тут нужна, я считаю, серьезная работа по цепочке, нужно сотрудничество с производителями хлеба», - отметил глава облсовета.

Он объяснил, что губернатор Анатолий БЛИЗНЮК и облгосадминистрация проводит определенную работу с производителями хлеба, «чтобы социальные сорта хлеба не дорожали».

«Губернатор настаивает на этом, и я его поддерживаю, если нужно – депутатский корпус какое-то примет заявление», - сказал А.ШИШАЦКИЙ. Но отметил: «Хотя заявление, я боюсь, будет как мертвому припарка… Надо реально смотреть, искать рычаги для того, чтобы каким-то образом, если мы хотим выполнить задачу - не дать подорожать социальным сортам хлеба, надо выяснить, сколько хлебопеки при этом повышении заработают и посмотреть, каким образом мы сможем компенсировать им затраты».

А.ШИШАЦКИЙ убежден, что, «если это можно сделать в каком-то законном порядке путем предоставления каких-то льгот по аренде на уровне области», надо это рассматривать и делать.

В то же время, глава облсовета подверг критике само понятие «социальные сора хлеба», отметив, что «не видел такого документа», где бы четко определялось, какие сорта хлеба являются социальными, а какие нет.

«Мое мнение – все это от лукавого. Социальные, не социальные сорта… хлеб он и есть хлеб. Кто-то ест черный, кто-то серый, кто-то с кунжутом… Все это игра слов, если быть откровенным», - сказал А.ШИШАЦКИЙ., добавив, что «так мы дойдем до того, что городская булочка, которая в моей молодости стоила 9 копеек, - для избранных».