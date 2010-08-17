Нужно 100 постановлений ЦИК, чтобы «подлатать» закон о местных выборах?

Председатель Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО считает, что местные выборы, которые пройдут 31 октября, будут сложными, как для организаторов, так и для участников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания круглого стола по проблемам избирательного законодательства в Черниговском городском совете.

"Выборы будут сложными, и для организаторов, и для участников. Так быстро выборы у нас еще не проходили", - сказал А.ЧЕРНЕНКО.

По его словам, новый закон о местных выборах является очень проблематичным для реализации отдельных его положений. В частности, он предусматривает чрезвычайно короткие сроки избирательной кампании, а также содержит ряд положений, которые являются противоречивыми. По мнению А.ЧЕРНЕНКО, не совсем понятным является распределение округов, а поэтому получается, что сегодня потенциальным кандидатам нужно работать с избирателями в своих регионах тотально.

"Народные депутаты обещают изменения, потому что некоторые нормы противоречат одна одной. Хотелось бы видеть эти изменения", - сказал А.ЧЕРНЕНКО, отметив, что участникам избирательного процесса необходимо знать все правила игры. Вместе с тем, он подчеркнул, что эти изменения, однозначно, не будут касаться вопросов самовыдвижения на должность городского головы и участия в местных выборах блоков. "Никто эти вопросы трогать не будет", - объяснил председатель КИУ.

Еще одну проблему он видит в работе избирательных комиссий, которые нужно сформировать чрезвычайно быстро, обеспечив пропорциональное представительство партий. По прогнозу А.ЧЕРНЕНКО, избирательные комиссии будут формироваться в авральном режиме, а затем в них будут происходить многочисленные ротации.

"Члены ЦИК в новом законе видят столько "дырок", что им нужно будет принять где-то 100 нормативно-правовых подзаконных актов (постановлений ЦИК), чтобы исправить ситуацию", - сообщил руководитель КИУ.