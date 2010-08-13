Кабмин уволил главу Госпотребстандарта

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Кабинет министров Украины уволил Олега ПОВОЛОЦКОГО с должности председателя Государственного комитета по вопросам технического регулирования и потребительской политики. Соответствующее распоряжение Кабмина (№1606-р от 11 августа т.г.) обнародовано на правительственном портале. О.ПОВОЛОЦКИЙ был назначен на должность главы Госпотребстандарта в марте т.г.

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