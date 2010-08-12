Джарты: Крым - неотъемлемая часть Украины, но при этом есть Россия

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ заявляет, что автономия является неотъемлемой частью Украины, и расценивает высказывания политиков о стремлении региона быть с Россией как желание набрать баллы перед выборами.

Об этом В.ДЖАРТЫ заявил в интервью газете «Известия», опубликованном на сайте издания.

«Крым - неотъемлемая часть Украины, которая движется в Европу. Но при этом есть Россия, которая понятна нам ментально и открыта для нас. Мы все - славяне, но Крым - не отдельное государство, а часть Украины», - сказал В.ДЖАРТЫ.

Отвечая на вопрос журналиста, как он расценивает заявление «Известиям» первого вице-спикера Крыма, сопредседателя всекрымского движения «Русское единство» Сергея ЦЕКОВА о том, что Крыму лучше быть с Россией, чем с Украиной, премьер автономии заявил: «Сепаратистские заявления нужны, только чтобы набрать баллы перед выборами. Что стоит за словами "мы с Россией"? Какая программа?».

Вместе с тем, по словам В.ДЖАРТЫ, у Партии регионов «прописаны отношения с Россией, оговорены права русского языка».