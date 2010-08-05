Установлен крест к 96-летию объединения украинских земель

На границе Волынской и Львовской областей установлен памятный крест по случаю 96-летия ликвидации границы между Австро-Венгерской и Российской империями и объединения украинских земель.

Как передает корреспондент УНИАН, памятный знак стоит на так называемой Красной горе вблизи села Журавлики Гороховского района Волыни - на месте, где проходила граница между империями.

Инициатор установки знака - местный житель Василий ПАРОХИН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской епархии УПЦ Киевского патриархата, освятил памятный крест Гороховский декан протоиерей Андрей СИДОР с благословения архиепископа Луцкого и Волынского МИХАИЛА.

В торжествах по случаю установления памятного креста приняли участие городской председатель Луцка Богдан ШИБА, представители братства пчеловодов Волыни и Галичины, усилиями которых крест был украшен и установлен.

Обращаясь к собравшимся, Гороховский декан отметил, что развитию Украины, ее Поместной православной церкви не должны препятствовать никакие границы.

Справка. 6 августа 1914 г. Австро-Венгерская империя объявила войну Российской империи. Первая мировая война длилась четыре года и привела к свержению монархий на территории трех империй в Европе (Австрии, России, Германии) и возникновению ряда новых государств, в частности Венгрии, Польши, Чехословакии, прибалтийских стран, Финляндии, Югославии, Украинской и Западно-Украинской народных республик.