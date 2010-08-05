Герман все еще мечтает пойти в санитарки - если Левочкин отпустит

Заместитель главы администрации президента Анна Герман заявляет, что к концу месяца возьмет еще неделю отпуска, чтобы поработать санитаркой.

"Я недавно вернулась из отпуска. Сейчас на работе, и если мне руководство даст еще неделю отпуска ближе ко Дню независимости, то я... Я не хочу делать из этого пиара. Это моя внутренняя потребность", - сказала она, сообщает Gazeta.ua.

По словам Герман, это будет в одной из столичных больниц.

"В регион не поеду. Буду где-то здесь... Но я не хочу никому говорить, где я буду. После того, как я это осуществлю, обязательно сообщу журналистам. Если они захотят, смогут проверить", - добавила она.

Как известно, перед отпуском Герман заявила, что последнюю неделю отдыха планирует посвятить работе санитаркой.

"Я выберу какую-то самую тяжелую больницу и поработаю там неделю санитаркой. На общественных началах, конечно", - сказала она 15 июля.

28 июля Герман заявила, что уже проходит медкомиссию и на следующей неделе (с 2 августа) она будет работать санитаркой.

"Сейчас я прохожу медицинскую комиссию. На следующей неделе у меня начнется вторая часть отпуска, и я проведу ее так, как и планировала", - сказала она.

Первую часть своего отпуска Герман провела в Альпах.

Украинская правда