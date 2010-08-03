Янукович пригрозил прокуратурой фиктивным владельцам земли в Крыму

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от незаконных владельцев земельных участков в Крыму вернуть их государству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Симферополе на совещании по стратегическому развитию Крыма.

«Там, где нарушен закон при выделении земли, нужно новым фиктивным владельцам вернуть эту землю государству, и на этом все закончится, мы даже не будем оглашать фамилии таких людей», - сказал глава государства.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, если же незаконные владельцы земли будут оказывать сопротивление, то нужно будет разбираться «по полной программе», с привлечением прокуратуры.

«Если эти решения граничат с уровнем уголовных нарушений, то, естественно, будет работать Уголовный кодекс», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент назвал колоссальной коррупцию в земельной сфере Крыма.

«Мы провели поверхностную проверку, она показала вопиющие факты нарушений законов Украины», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства дал поручение Высшему хозяйственному суду Украины рассмотреть на пленуме практику принятия судебных решений в Крыму. Высший совет юстиции, по словам В.ЯНУКОВИЧА, должен рассмотреть земельные решения по Крыму и Севастополю.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ поручил провести расследование по фактам нарушения земельного законодательства органами власти, юридическими и физическими лицами в Крыму.