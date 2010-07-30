Кабмин сокращает центральный аппарат Минобороны

Кабинет Министров Украины с 1 ноября 2010 года по 1 января 2011 года планирует сократить на 10% численность работников и военнослужащих центрального аппарата Министерства обороны.

Текст соответствующего распоряжения (№1570-р от 28 июля 2010 года) за подписью премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.

В частности, правительство утвердило предельную численность работников и военнослужащих центрального аппарата Министерства обороны с 1 ноября 2010 г. по 1 января 2011 г. в количестве 1100 человек, из них 224 военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, в марте 2009 года Кабинет Министров установил предельную численность работников и военнослужащих центрального аппарата Минобороны на 2009-2010 годы в количестве 1221 человек, из них 229 военнослужащих.