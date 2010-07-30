Попов поехал в Крым на разговор с Януковичем

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Крыму провел встречу с первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Александром ПОПОВЫМ, во время которой были обсуждены пути решения наибольших проблем столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в частности, В.ЯНУКОВИЧ обратил внимание А.ПОПОВА на необходимость решения острых проблем в коммунальном хозяйстве столицы, строительстве, а также отметил обязательность экономного использования бюджетных средств.

А.ПОПОВ поблагодарил главу государства за его внимание к проблемам столицы. Он с сожалением констатировал, что на сегодняшний день этих проблем накопилось много в разных отраслях и направлениях. Главным проблемным вопросом А.ПОПОВ назвал неэффективное использование бюджетных средств города. «Мы сегодня уже видим, что были определенные злоупотребления в их использовании, так же, как и в вопросах использования земельных ресурсов, основных фондов города, недвижимости», – отметил он. Первый заместитель председателя КГГА выразил уверенность, что работа, которая сейчас ведется в контексте преодоления этих проблем, будет эффективной, и злоупотреблениям будет положен конец.

«Такого больше в Киеве не будет», – подчеркнул А.ПОПОВ.

Первый заместитель председателя КГГА также доложил Президенту о состоянии выполнения программ, направленных на решение транспортных проблем Киева. По его словам, до конца этого года будет завершено строительство транспортной развязки на Московской площади; осенью будет сдана в эксплуатацию эстакада у Подольского моста. Кроме того, до конца года планируется открыть железнодорожный мостопереход.

Отдельно А.ПОПОВ проинформировал Президента о строительстве новых станций метро. Он заверил, что до конца года в Киеве будут открыты три станции метро в Голосеевском направлении.

Первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации также сообщил главе государства о том, что сегодня ведется активная работа по реконструкции линии скоростного трамвая. «Мы дали толчок тому, чтобы эта работа велась активно. В октябре этот объект сдадим в эксплуатацию», – сказал он.

«Все важнейшие для города объекты сейчас интенсивно строятся», – заверил Президента первый заместитель председателя КГГА.

Во время встречи глава государства поручил власти Киева обратить внимание на ремонт и строительство дорог города. В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что реконструкцию дорог нужно проводить не только в центре столицы, но и на окраинах. Отдельно Президент отметил необходимость благоустройства территорий, прилегающих к Днепру.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ и А.ПОПОВ обсудили вопросы социальной защиты киевлян, особенно в контексте возможного повышения цен на жилищно-коммунальные услуги. По словам А.ПОПОВА, сегодня уже существует «четкий план относительно предоставления дополнительной материальной поддержки тем, кто в ней нуждается».

Также Президент Украины и первый заместитель председателя КГГА обсудили вопрос подготовки Киева к следующему отопительному сезону.

«Уже сегодня мы думаем над стратегией развития, чтобы Киев стал одной из лучших европейских столиц», – заверил главу государства А.ПОПОВ.