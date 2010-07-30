Цушко говорит, что объединяться с регионалами ему невыгодно

Лидер Социалистической партии Украины, министр экономики Василий ЦУШКО заявил, что СПУ и Партия регионов не будут объединяться.

Об этом он сказал в интервью “Газете по-украински”(№112(1068) от 30 июля 2010 года).

“Это невыгодно - у нас разный электорат”, - сказал В.ЦУШКО, при этом добавив, что “мы будем партнерами с тремя партиями, которые создали коалицию. И с другими тоже”.

В.ЦУШКО также заявил, что Соцпартию не будут финансировать олигархи. “Такого не будет. Каждый член партии будет платить взнос от 50 гривень в месяц”, - отметил лидер СПУ. По его словам, чтобы иметь независимую народную партию, нужно платить.

Говоря о местных выборах, назначенных на 31 октября, В.ЦУШКО заметил, что лично будет проверять все списки кандидатов в депутаты в местные советы. “Если человек из списка меньше года в партии, то вопрос, как он туда попал? Или чей-то родственник, или друг, или деньги заплатил. Скорее - последнее”, - добавил он. Лидер СПУ отметил, что найдет время просмотреть 700 избирательных списков. “Дойду до уровня районов”, - добавил он.

По мнению В.ЦУШКО, проблема СПУ заключается в том, что партия “стала закрытой”. “Партийные аппаратчики, которые вертелись возле руководства, пытались, чтобы в этот “закрытый клуб” никто не попадал. Иначе им бы было меньше места”, - отметил он. По словам председателя СПУ, “нужно открыть партию для всех желающих”.

В.ЦУШКО заметил, что СПУ пойдет на выборы с лозунгами относительно гарантий защиты собственности. “Не сделаем собственность священной коровой - в эту страну не придут инвестиции”, - убежден он. По словам лидера СПУ, “уже никто не верит, что мы вернем государству заводы, которые сейчас у олигархов”. “Нужно признать и гарантировать, что их не заберут. Олигархи должны быть уверены, что передадут эту собственность в наследство своим детям. Тогда они будут сотрудничать с профсоюзами, платить достойную зарплату работникам, будут инвестировать”, - сказал В.ЦУШКО. По его словам, “сейчас же капиталы вывозят заграницу”.

На уточняющий вопрос, обсуждал ли он эту тему с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, В.ЦУШКО сказал: “Да, он это поддерживает”.