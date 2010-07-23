УНП будет пикетировать визит Кирилла несмотря на судебный запрет

Областная организация Украинской народной партии планирует пикетировать визит патриарха Московского КИРИЛЛА в Днепропетровск 24 июля.

Об этом УНИАН сообщил председатель облорганизации УНП Анатолий СОКОРИНСКИЙ.

По его словам, пикеты будут проведены в районе аэропорта Днепропетровска и перед входом в парк имени Шевченко, где запланировано одно из мероприятий с участием патриарха КИРИЛЛА.

А.СОКОРИНСКИЙ заметил, что акции будут проведены, несмотря на сегодняшнее решение Днепропетровского окружного апелляционного суда о запрещении УНП проводить пикеты во время визита патриарха КИРИЛЛА в город 24-25 июля.

«Наша партия как одна из державотворческих партий имеет право выразить свое мнение по поводу приезда патриарха КИРИЛЛА в Днепропетровск. Мы не собираемся перекрывать улицы, а намерены провести мирный пикет», - объяснил А.СОКОРИНСКИЙ.

Он также сообщил, что подал жалобу на решение Днепропетровского окружного апелляционного суда в Днепропетровский областной апелляционный суд.

А.СОКОРИНСКИЙ отметил, что считает визит патриарха КИРИЛЛА в Украину политическим и вмешательством в деятельность Украинской православной церкви.