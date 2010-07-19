Кравчук напомнил Януковичу про черту, которую нельзя переступать

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК обратился к действующему Президенту Виктору ЯНУКОВИЧА с призывом не допустить превращения правоохранительных органов и специальных служб в «инструменты политической игры».

Об этом УНИАН сообщили в аппарате Л.КРАВЧУКА.

Л.КРАВЧУК считает, что «все более рельефно проступает угроза втягивания этих структур, которые по определению должны стоять на страже права, свобод человека и национальных интересов, в подковерные, непрозрачные и в стратегическом плане вредные процессы”.

Так, по мнению политика, решения о задержании СБУ бывшего руководителя Гостаможслужбы Анатолия МАКАРЕНКО, а затем - бывшего заместителя руководителя "Нафтогаза" Игоря ДИДЕНКО смотрятся как чрезмерные действиями, в которых не было необходимости в интересах расследования соответствующих дел.

Л.КРАВЧУК считает, что «часто действия внутренних органов, которые именно призваны обеспечивать нерушимость закона и прав человека, идут вразрез с этими принципами… Такая линия поведения идет вразрез с направлением, которым следовало наше государство со времени провозглашения независимости: становление и укрепление механизмов гражданского общества и демократии». Как отметил первый Президент Украины, всегда, даже в непростые годы политических противостояний, оставалась черта, которую не переходили ни политики, ни правоохранители или сотрудники специальных служб.

Между тем, в настоящее время, считает Л.КРАВЧУК, существуют серьезные основания считать, что этот проверенный годами консенсус нарушен политиками или служащими, “которые в угоду своим амбициям - если не по подсказке внешне - притягивают в украинскую жизнь чуждые для нее элементы».

«Ваше личное вмешательство, - написал Л.КРАВЧУК В.ЯНУКОВИЧУ, - остается единственно возможным фактором для возвращения работы правоохранителей в цивилизованное русло и прекращения практики, которая не украшает нашу страну».