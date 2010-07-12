Тимошенко дала показания парламентской следственной комиссии

Экс-премьер-министр, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО предупреждает об опасности дестабилизации государственной финансовой системы в случае выполнения решения Стокгольмского арбитражного суда относительно выплаты компенсации компании "РосУкрЭнерго" за 11,1 млрд. кубометров газа, оформленного в 2009 году в интересах Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Как сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила сегодня на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам решения Стокгольмского арбитражного суда.

"Если у Украины будут изъяты 5,4 млрд. долларов - это точно в ближайшее время приведет к повышению цен на газ для населения, это повлияет на стабильность национальной валюты. Если они заберут те деньги в государстве - это повлияет на стабильность выплаты из государственного бюджета денег Пенсионного фонда, денег на заработную плату, в поддержку реального сектора экономики", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер напомнила, что сумма компенсаций составляет 20% государственного бюджета. "Когда у государства изымается такая сумма, понятно, что государство попадает в систему растерянности. В то же время нужно четко сказать, куда пойдут эти 5,4 млрд. долларов. Это самая крупная мегакоррупционная сделка, которая за время независимой Украины делалась действующей властью", - отметила она.