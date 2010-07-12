В Одессе люди Витренко подрались с милицией

Около трех десятков активистов Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) устроили стычку с сотрудниками милиции на Пироговской улице Одессы, где сегодня состоялась церемония открытия совместных украинско-американских учений «Си Бриз-2010».

Как передает корреспондент УНИАН, группа участников акции во главе с депутатом облсовета от фракции ПСПУ Валерием СЕРГАЧОВЫМ попыталась прорвать милицейский кордон. Демонстрируя свое удостоверение, В.СЕРГАЧОВ, в частности, настаивал, что имеет право войти на любую охраняемую территорию. И даже перелез через парапеты, однако был блокирован правоохранителями и возращен за пределы охраняемого участка.

Благодаря численному преимуществу милицейского наряда попытка группы «витренковцев» прорвать милицейское оцепление не удалась. Стычка обошлась без жертв.

Громко выражая возмущение действиями правоохранителей, участники пикета продолжили свою акцию протеста против проведения учений «Си-Бриз-2010» неподалеку от здания Дома офицеров Южного оперативного командования ВСУ.

В руках активистов ПСПУ лозунги «США и МВФ к ответу за нищету и разруху!», «НАТО хуже гестапо», «Янки, убирайтесь домой!» и другие. Время от времени они скандируют: «НАТО – нет!», «Если ты одессит, ты не допустишь захвата» и «НАТО – нет!».