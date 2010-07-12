Цушко говорит, что Европа растерялась от его напора

Договор о зоне свободной торговли с Европейским Союзом Украина может подписать в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам министр экономики Украины Василий ЦУШКО.

“Думаю, что подпишем в 2011 году, но будет очень хорошо, если это произойдет раньше. Я хочу, чтобы с 1 января 2012 года у нас с Евросоюзом был безвизовый режим и договор о свободной торговле”, - сказал министр.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что сдерживает подписание договора о свободной торговле, В.ЦУШКО отметил, что “наши европейские партнеры просто не были готовы к той скорости, которую взяла Украина. Причина даже не в нас, просто наши партнеры в ЕС опешили, так как про новую власть раньше говорили - они поведут страну на восток. А оказалось, что мы хотим в Европу, поэтому растерянность такая”.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о новом базовом соглашении 5 марта 2007 года, а переговоры о создании зоны свободной торговли - 18 февраля 2008 года. На саммите Украина-ЕС 9 сентября 2008 года было решено, что новое соглашение будет иметь название Соглашения об ассоциации, и будет включать в себя создание зоны свободной торговли.