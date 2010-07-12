Тимошенко рассказала, как Диденко бросали на пол и заламывали ему руки

Экс-премьер-министр, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО будет принимать участие в заседании Печерского районного суда Киева по вопросу избрания для бывшего заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО меры пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам перед помещением Печерского райсуда.

«Я убеждена в том, что все, что делается сегодня против Игоря ДИДЕНКО и Анатолия МАКАРЕНКО, - это просто демонстрация силы криминалитета после того, как они пришли к власти. Им нужно показать, что страна ничто, а они, которые получили сегодня власть, - это все», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, если власти удастся через эти уголовные дела легализовать незаконную газовую сделку, в стране будет дестабилизирована ценовая ситуация на природный газ на внутреннем рынке.

«Если им удастся забрать у государства 5,4 млрд. долларов, то, по сути дела, они это и в избирательные кампании направят, и в стабилизацию своей власти, и в покупку средств массовой информации. По сути, 5,4 млрд. долларов могут сцементировать их власть, несмотря на то, что она будет топтать демократию, свободу слова, все наши настоящие достижения», - подчеркнула она.

Экс-премьер также сообщила, что И.ДИДЕНКО был арестован в больнице. «Игорь ДИДЕНКО ходил своевременно на все допросы, не планировал уезжать из страны или уклониться от дачи показаний, он делал все, что предусмотрено законом. Они направили ему повестку, по которой он шел давать показания, но ему перезвонил следователь ГРАБИК и сказал, что допрос переносится и можно не идти в Генеральную прокуратуру. Они его дезориентировали, и за то, что он не появился, потом в больнице, где он находился, используя «маски-шоу» с заламыванием рук, бросанием на пол, они в масках, с оружием, с автоматами – против одного гражданского человека…», - рассказала экс-премьер.

По ее мнению, способ задержания И.ДИДЕНКО является лицом власти и Службы безопасности Украины, которая, в частности, “обслуживает” коммерческие интересы Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщал УНИАН, 9 июля СБУ задержала бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» И.ДИДЕНКО. По словам начальника пресс-центра СБУ Марины ОСТАПЕНКО, задержание И.ДИДЕНКО проходило в рамках проведения следственных действий по уголовному делу, которое было возбуждено против него 10 июня по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.