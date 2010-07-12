В СБУ говорят, что не задерживали депутатов Киевсовета

Служба безопасности Украины не задерживала депутатов Киевского городского совета.

Об этом УНИАН сообщили в Пресс-секторе УСБУ в городе Киеве.

В то же время следственные действия в виде выемки документов по уголовному делу в прошлую пятницу продолжались.

Как сообщал УНИАН, 7 июля следователи СБУ начали осуществлять выемку необходимых следствию документов из служебных кабинетов чиновников Киевской городской государственной администрации в рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено по факту несанкционированных действий с информацией, которая хранится в электронном виде.

В пресс-центре СБУ отметили, что дело возбуждено по ч.1 ст.362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действию с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, – УНИАН).

Согласно информации пресс-центра СБУ, дело фактовое, «речь идет о выявленных нарушениях в земельной сфере».