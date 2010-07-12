Кличко требует прервать каникулы Верховной Рады

Закон о местных выборах, принятый парламентом 10 июля, направлен на консервирование нынешней политической системы и недопущение появления новых лидеров.

Об этом заявил председатель партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«О каком обновлении политики мы можем говорить, если данный закон фактически не позволяет новым политическим силам принимать участие в выборах? Он не имеет ничего общего с демократией и противоречит Конституции. Ведь в ней четко отмечено право каждого гражданина быть избранным. Теперь, чтобы реализовать это право, потенциальному кандидату нужно идти на поклон к определенной политической силе», - подчеркнул В.КЛИЧКО.

По его мнению, причина появления такого закона совершенно понятна - старая политическая элита просто боится появления новых лидеров.

«Происходит консервирование нынешней политической системы. И новый закон о выборах фактически превращает Украину в закрытое акционерное общество, которым будет руководить не народ, а кучка избранных. Так мы никогда не выберемся из коррупционного, политического и экономического хаоса. Без отмены антидемократических норм данного закона будущее Украины как цивилизованного европейского государства практически невозможно», - подчеркнул В.КЛИЧКО.

Политик заявил, что партия «УДАР» требует от депутатов Верховной Рады прервать свои «каникулы» и отменить антиконституционные нормы закона: «Принять такое решение – в интересах самих депутатов. Ведь если политическая псевдоэлита не хочет идти навстречу желанию миллионов граждан, то рано или поздно народ буквально «вынесет» такую элиту из ее тепленьких кресел».

Как сообщал УНИАН, данным законом предусмотрено проведение выборов депутатов Верховной Рады Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе.

Кроме того, законом предусмотрено, что местная организация партии может выдвигать кандидатов на местных выборах при условии, что она зарегистрирована не позже, чем за 365 дней до дня выборов.