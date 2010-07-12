СБУ задержала двух депутатов Киевсовета?

Вслед за Олесем Довгим – напомним, обыски в его кабинете проводились в среду – СБУ-шники пошли к «земельным» депутатам: главе комиссии по вопросам земельных отношений Алексею Евлаху и начальнику управления Киевсовета по вопросам землепользования и градостроения Светлане Макеевой. Как сообщает "Газета по-киевски", в итоге Евлаха не только обыскали, но и, по слухам, задержали. Но якобы по дороге в следственный изолятор у него случился сердечный приступ и его доставили в больницу, приставив охрану службы безопасности. Вместе с Евлахом задержан и секретарь комиссии Сергей Крымчак. В мэрии поговаривают, на очереди аресты более высокопоставленных чиновников. В СБУ лишь отметили, что проверки связаны с выявленными нарушениями в земельной сфере.