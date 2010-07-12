Телевидение оказало Януковичу "медвежью услугу"?

Демонстрация украинскими телеканалами комплиментарного фильма о Викторе Януковиче во время его 60-летнего юбилея является элементом культа личности, который пародийно выглядит в современном мире, считают медиа-эксперты.

На 60-й юбилей президента Украины Виктора Януковича, который отпраздновал его большим фуршетом в резиденции «Залесье», в эфир украинского телевидения попал телефильм "Президент. Начало пути". Медиа-эксперты считают, что его появление на экране имеет заказной характер, а сам фильм расценивают как типичную пропаганду. Во времена Интернета и других цифровых информационных технологий телепоказ фильма о Януковиче является "демонстрацией рабской преданности", которая не может вызывать ничего другого, кроме смеха, сказала Deutsche Welleнаучный директор Института массовой информации Виктория Сюмар. Она назвала поддержку главы государства именно таким способом проявлением "глубокого советского комплекса" причастных к этому лиц, равно как и у самого юбиляра.

По мнению Сюмар, это кардинально противоречит ежедневному провозглашению новой властью своей преданности курсу на евроинтеграцию: "Это абсолютно не европейский стандарт. В Европе такой культ личности положительно восприниматься не может. Это скорее, движение к востоку. И к востоку, не в сторону России, а в сторону Казахстана и Туркменистана". Освещение деятельности руководителей государства в "розовых" тонах я присуще, в частности и Азербайджану, где на государственном телевидении в день рождения Гейдара Алиева - отца действующего президента Ильхама Алиева – демонстрируются телефильмы, которые восхваляют «гениального политика и общенационального лидера».

Подобные проявления постсоветских комплексов, по словам Сюмар, показывают наглядно мировоззренческое и психологическое состояние бизнес- и политических "элит", которые "остались даже не во вчерашнем, а в позавчерашнем дне". Эксперт сказала, что массовая демонстрация фильма о Януковиче явно была не случайным совпадением, а акцией, тщательным образом разработанной и спланированной чиновниками президентской администрации, которые отвечают за информационную политику.