Верховная Рада Украины перенесла законопроект о референдуме
13:59, 10 июля 2010Политика
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На следующую сессию
Верховная Рада Украины перенесла на следующую сессию рассмотрение законопроекта о всеукраинском референдуме.
Как передает корреспондент УНИАН, Верховная Рада приняла решение о прекращении рассмотрения во втором чтении законопроекта «О всеукраинском референдуме» и направила его на повторное второе чтение.
За данное решение проголосовали 368 народных депутатов из 437 зарегистрированных в сессионном зале.
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