В кабинете Довгого - обыск: сбушники пришли с «фомками»?
16:02, 07 июля 2010Политика
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В мэрии - около 15 человек в масках
Около 15 человек в масках и с надписью «СБУ» на спине вошли в среду днем в здание мэрии на Крещатике.
На входе они сказали: «Мы с обыском» и зашли внутрь. Как удалось узнать корреспонденту "Сегодня", они пошли в кабинет Олеся Довгого.
«Сегодня удалось попасть в здание мэрии. На втором этаже, в правом крыле, где находится кабинет Довгого, стоял СБУ-шник в маске. На вопрос «Вы пришли к Олесю Довгому?» он ответил? «Да». По его словам, сам Довгий тоже присутствует в кабинете.
Через некоторое время из кабинета вышел один из бойцов и вернулся с сумкой, из которой торчали так называемые «фомки» — ломики, используемые обычно для вскрытия замков или паркета.
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