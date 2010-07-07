В кабинете Довгого - обыск: сбушники пришли с «фомками»?

Около 15 человек в масках и с надписью «СБУ» на спине вошли в среду днем в здание мэрии на Крещатике.

На входе они сказали: «Мы с обыском» и зашли внутрь. Как удалось узнать корреспонденту "Сегодня", они пошли в кабинет Олеся Довгого.

«Сегодня удалось попасть в здание мэрии. На втором этаже, в правом крыле, где находится кабинет Довгого, стоял СБУ-шник в маске. На вопрос «Вы пришли к Олесю Довгому?» он ответил? «Да». По его словам, сам Довгий тоже присутствует в кабинете.

Через некоторое время из кабинета вышел один из бойцов и вернулся с сумкой, из которой торчали так называемые «фомки» — ломики, используемые обычно для вскрытия замков или паркета.