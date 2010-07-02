"Наша Украина": кнопкодавы совершили новое государственное преступление

Партия «Наша Украина» заявляет, что коалиция фальсифицировала результаты голосования при принятии закона «О принципах внешней и внутренней политики Украины».

Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте партии.

«Без какой-либо гласности, при прекращенной трансляции телеканала «Рада», в полночь не более чем 50 «кнопкодавами» из коалиции был принят закон о принципах внутренней и внешней политики, который прямо противоречит национальным интересам Украины. Таким образом, кучка представителей одной политической силы осуществила попытку узурпации власти в едином органе законодательной власти», - отмечается в заявлении.

В «Нашей Украине» считают, что принятие таким образом закона о принципах внутренней и внешней политики в Украине подпадает под определение государственного преступления.

Более того, по мнению членов партии, реализация этого акта угрожает самим основам существования Украинского государства, наносит вред государственному суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины. «Ведь исключение пунктов об интеграции в НАТО ставит под угрозу безопасность нашего государства», - подчеркивают в «Нашей Украине».

В партии убеждены, что для страны нет альтернативы, кроме вхождения в коллективную систему евроатлантической безопасности. «Поэтому с полной уверенностью можно утверждать, что тот, кто выступает против НАТО – выступает против гарантирования безопасности Украины, против ее европейского курса, а следовательно – против ее национальных интересов», - говорится в заявлении.

По мнению членов «Нашей Украины», такие действия прямо противоречат статьям 79 и 84 Конституции Украины, в соответствии с которыми депутат присягает народу Украины всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заседания парламента проводятся открыто, а голосование на этих заседаниях осуществляется народным депутатом Украины исключительно лично.

Учитывая значительный общественный резонанс, политическая партия «Наша Украина» считает необходимым создать временную следственную комиссию парламента по расследованию ситуации с голосованием за проект закона о принципах внутренней и внешней политики.