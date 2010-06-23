Из Самообороны выгнали 4-х нардепов, которые «соблазнились на «бабки»

Политсовет «Народной самообороны» исключил из рядов партии народных депутатов Олега НОВИКОВА, Екатерину ЛУКЬЯНОВУ, Александра БОБЫЛЕВА и Сергея ХАРОВСКОГО, которые вошли в правящую коалицию во главе с Партией регионов.

Об этом сообщает пресс-служба "НС".

Как отмечается в сообщении, в начале заседания Политсовета заместитель председателя партии Сергей ЛУЦЕНКО сказал, что, "перейдя в коалицию, эти депутаты совершили действия, несовместимые с уставом «Народной самообороны».

В свою очередь лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО напомнил, что «НС» — единственная политическая сила, которая никогда не брала деньги за включение в свой список кандидатов на выборы и никогда не приплачивала своим депутатам в Верховной Раде. «Это было принципиальное решение, поскольку как только ты начинаешь платить и соревноваться с властью деньгами, ты обязательно проигрываешь. А эти люди не только соблазнились на «бабки», они украли перспективу у тех честных людей, которые остались в «Народной самообороне», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

За исключение из рядов партии на заседании политсовета высказались, в том числе, руководители Львовской, Полтавской, Ривненской, Житомирской и Луганской региональных организаций партии.