Самооборона Луценко объявила анафему изменникам и самоликвидировалась

Политический совет партии «Народная самооборона» принял решение о прекращении существования одноименной депутатской группы в Верховной Раде.

Перейдя в правящую коалицию, бывшие однопартийцы Юрия Луценко Олег Новиков та Екатерина Лукьянова “совершили действия, несовместимые с партийным уставом и с общепринятыми нормами человеческой морали. Они продали тех, благодаря кому стали народными избранниками”.

Политический совет партии «Народная самооборона» в своем заявлении называет “серьезным моральным ударом для партии” поступок людей, “которым до недавнего времени полностью доверяли рядовые партийцы”.

За действия, несовместимые с положениями Устава и Программы партии, Политсовет «Народной самообороны» исключил двух нардепов-перебежчиков из своих рядов.

«Украинское общество переживает трудные времена. Измена избирателей возвышается к рангу добродетели, а деньги становятся мерилом преданности принципам демократии», говорится в заявлении политсовета партии. “Политическим оборотням вместе с их денежными кукловодами” самооборонцы напророчили “заслуженное место на свалке отечественной истории”.

«Народная самооборона» объявляет о прекращении существования парламентской группы «Народная самооборона» и только несовершенство украинского законодательства не позволяет партии отозвать своих прежних представителей в парламенте».