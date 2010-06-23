Януковича разозлил губернатор: "я тебе объясню, зайди ко мне отдельно..."

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пообещал в ближайшее время посетить Закарпатье и проверить работу руководителя области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на расширенном заседании Кабинета министров Украины.

Говоря о необходимости активизации сотрудничества между центральными органами власти и регионами, В.ЯНУКОВИЧ подверг критике то, что некоторые министры ездят в регионы лишь тогда, когда туда осуществляет поездку высшее руководство государства. «Мои неоднократные поездки в регионы убедили меня в том, что очень часто наши чиновники ездят в регионы, как говорят в гости, и очень часто едут в тот день, когда туда едет Президент, или премьер-министр», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он спросил у присутствующих, правильно это или нет. Председатель Закарпатской облгосадминистрации что-то ответил Президенту, но это не было слышно журналистам. В.ЯНУКОВИЧ спросил: «Кто это сказал? Поднимитесь».

Обращаясь к руководителю Закарпатской области, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Я тебе объясню, зайди ко мне отдельно. Тихая жизнь там у вас в Закарпатье, я это знаю. Министр должен ехать в регион и отрабатывать вопросы в рабочем порядке».

По его словам, во время посещений высшего руководства государства должны уже демонстрироваться общие результаты работы. «Я уверен, что в Закарпатье этого нет, и я с вас спрошу, почему этого нет», - сказал Президент, спросив у премьер-министра Николая АЗАРОВА, кто из правительственных чиновников закреплен за Закарпатьем. На что Н.АЗАРОВ посоветовал обратиться к присутствующим на заседании министрам. После этого поднялся председатель Госкомзема. В.ЯНУКОВИЧ обратился к нему и сказал: «Готовьтесь вместе с главой администрации к отчету. Мой следующий визит будет в Закарпатье, посмотрим как вы сотрудничаете».